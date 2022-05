Atletico Madrid: De Paul e l'interesse dell'Inter (Di martedì 17 maggio 2022) Rodrigo De Paul sta finalmente brillando all'Atletico Madrid in questa parte finale di stagione. Il centrocampista argentino piace all'Inter... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Rodrigo Desta finalmente brillando all'in questa parte finale di stagione. Il centrocampista argentino piace all'...

Advertising

FcInterNewsit : AS - Corsa a Dybala: Inter e Atletico Madrid i club nella posizione migliore per trovare un accordo con la Joya - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ??Sirene straniere per Josip #Brekalo dopo il mancato riscatto del #Torino: oltre alla Premier League, anche #AtleticoM… - calciomercatoit : ??Sirene straniere per Josip #Brekalo dopo il mancato riscatto del #Torino: oltre alla Premier League, anche… - Luxgraph : As: 'Inter e Atletico Madrid in vantaggio per Dybala' - angeloinitaly : RT @fcin1908it: AS – Futuro Dybala, ormai è corsa solo a 2: Inter o Atletico Madrid che… -