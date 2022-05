Amber Heard: "Questo processo e' una tortura, voglio solo andare avanti" (Di martedì 17 maggio 2022) "Piu' e piu' volte, le cose piu' intime, imbarazzanti, profondamente umilianti e personali che ho vissuto vengono usate contro di me, ogni giorno. E' una tortura. Soffro cosi' tanto, emotivamente. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) "Piu' e piu' volte, le cose piu' intime, imbarazzanti, profondamente umilianti e personali che ho vissuto vengono usate contro di me, ogni giorno. E' una. Soffro cosi' tanto, emotivamente. ...

Advertising

PDUmorista : Neanche il Maxiprocesso a Cosa Nostra è durato quanto quello tra Johnny Depp e Amber Heard.… - _taysmyoxygen1d : Amber Heard non ha solo accusato Johnny Depp di averla picchiata, ma anche di averla violentata al punto da causarl… - HaiMicaUnAmaca : Sto seguendo il processo Amber Heard e Johnny Depp. Lei mi sta un po’ sul cazzo . - DioBenedicaMe : Il fatto che nella difesa di Johnny Depp sia coinvolto Adam Waldman, avvocato con legami molto stretti a Vladimir P… - mrtnistyping : RT @lisboaalmando: È sempre più evidente che Johnny non ha portato Amber Heard in tribunale per vincere la causa, ma perché il mondo vedess… -