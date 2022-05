Aborto – PVF | “Bugie e conflitti d’interessi”

(Di martedì 17 maggio 2022). Pro Vita Famiglia:– «Sinistra e Radicali, in una conferenza stampa promossa alla Camera per fare il punto sulla legge 194 a 44 anni dalla sua entrata in vigore, puntano ideologicamente il dito contro gli obiettori di coscienza dimenticando la salute delle donne e la Vita dei nascituri. Gli obiettori di coscienza, o i medici che si rifiutano di fare aborti, oltre ad essere un diritto umano previsto addirittura dall’ingiusta 194, nei decenni sono aumentati perché oggi basta un’ecografia per dimostrare che l’embrione è un minuscolo essere umano. Semplicemente sempre più professionisti si rifiutano di “frullare bambini”, come direbbe il più volte citato come esperto di, il dottor Silvio Viale», così Maria Rachele Ruiu (nella foto), membro del direttivo di Pro ...

