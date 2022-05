15enne vessata dalla famiglia perché non voleva mettere il burqa (e non solo). La denuncia in un tema (Di martedì 17 maggio 2022) Sogna un futuro diverso, libero e indipendente, proprio come quello di numerose altre ragazze della sua età. Questa è la storia di una giovane ragazza, di soli 15 anni, che è stata purtroppo sottoposta a continue vessazioni da parte della propria famiglia. La giovane ha messo tutto nero su bianco all’interno di un tema scolastico, dove la professoressa aveva richiesto di raccontare gli eventi più importanti della propria vita. Leggi anche:Ostia: 14enne picchiata violentemente e vessata da madre e fratello perché non vuole mettere il burqa Ragazza vessata dalla famiglia: cosa è successo Come riportato dal Messaggero, la ragazza ha 15 anni, è di origini bengalesi ma abitava ad Ostia. Nel suo tema traspare tutta la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Sogna un futuro diverso, libero e indipendente, proprio come quello di numerose altre ragazze della sua età. Questa è la storia di una giovane ragazza, di soli 15 anni, che è stata purtroppo sottoposta a continue vessazioni da parte della propria. La giovane ha messo tutto nero su bianco all’interno di unscolastico, dove la professoressa aveva richiesto di raccontare gli eventi più importanti della propria vita. Leggi anche:Ostia: 14enne picchiata violentemente eda madre e fratellonon vuoleilRagazza: cosa è successo Come riportato dal Messaggero, la ragazza ha 15 anni, è di origini bengalesi ma abitava ad Ostia. Nel suotraspare tutta la ...

