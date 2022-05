Una frustata al circo mediatico-giudiziario (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’anticipazione del nuovo libro di Matteo Renzi, “Il mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine” (Piemme) che sarà da domani in libreria e negli store online. Ciò di cui si discute nel processo fiorentino è la pretesa dei pm fiorentini di decidere se una manifestazione chiamata Leopolda era organizzata da una fondazione o da una corrente di partito. Per la prima volta nella storia repubblicana l’ufficio del pubblico ministero pretende di definire come si deve organizzare un partito, una corrente, una fondazione. Pretende di disciplinare, cioè, le forme del gioco democratico. Ecco perché lo definisco un processo politico alla politica. Dal punto di vista della tracciabilità non cambia nulla perché i soldi arrivano comunque per bonifico e sono dunque tracciati. Dal punto di vista della democrazia è una novità enorme, perché si tratta di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’anticipazione del nuovo libro di Matteo Renzi, “Il mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine” (Piemme) che sarà da domani in libreria e negli store online. Ciò di cui si discute nel processo fiorentino è la pretesa dei pm fiorentini di decidere se una manifestazione chiamata Leopolda era organizzata da una fondazione o da una corrente di partito. Per la prima volta nella storia repubblicana l’ufficio del pubblico ministero pretende di definire come si deve organizzare un partito, una corrente, una fondazione. Pretende di disciplinare, cioè, le forme del gioco democratico. Ecco perché lo definisco un processo politico alla politica. Dal punto di vista della tracciabilità non cambia nulla perché i soldi arrivano comunque per bonifico e sono dunque tracciati. Dal punto di vista della democrazia è una novità enorme, perché si tratta di ...

