Ucraina, Borrell: nessuno accordo Ue sull'embargo al petrolio. Azovstal, via a evacuazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Svezia e Finlandia procedono verso la richiesta formale di ingresso nella Nato: Putin dice che non sono una minaccia ma parla di «conseguenze» per un allargamento a Est dell'Alleanza Atlantica. Intanto, a Bruxelles, l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell conferma che non si è ancora riusciti a strappare un accordo sull'embargo al petrolio russo. Sul campo si intravedono spiragli per i militari feriti all'acciaieria Azovstal, con notizie di una prima evacuazione

