Turchia apre a Finlandia e Svezia nella NATO, ma chiede garanzie di sicurezza (Di lunedì 16 maggio 2022) La Turchia apre alla possibilità di accettare l'adesione alla NATO di Finlandia e Svezia. Ankara chiede però garanzie di sicurezza. "Non accettiamo che Finlandia e Svezia appoggino i gruppi terroristici curdi", ha affermato il ministro degli Esteri turco.

