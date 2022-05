Travolgono con la moto una donna, poi picchiano chi prova a fermarli (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn due, a bordo di una moto percorrono a tutta velocità le stradine di Forcella, nel cuore del centro storico di Napoli (foto repertorio), fino a travolgere una donna causandole gravi ferite. Si allontanano a piedi, poi ci ripensano e tornano indietro per recuperare il mezzo rimasto sul selciato. Qui scoppia una rissa con chi voleva bloccarli, ma alla fine hanno la meglio, riprendono la moto e riescono a fuggire. L’episodio – raccontato dalla Tgr Campania con varie testimonianze – è accaduto ieri sera, ed ha rilanciato l’allarme per la sicurezza urbana dopo l’accoltellamento dei due minorenni avvenuto nel pomeriggio a Marechiaro al culmine di una lite con un gruppo di coetanei. A rimanere ferita in modo grave mentre stava lavorando è stata una donna di 41 anni, compagna di un ristoratore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn due, a bordo di unapercorrono a tutta velocità le stradine di Forcella, nel cuore del centro storico di Napoli (foto repertorio), fino a travolgere unacausandole gravi ferite. Si allontanano a piedi, poi ci ripensano e tornano indietro per recuperare il mezzo rimasto sul selciato. Qui scoppia una rissa con chi voleva bloccarli, ma alla fine hanno la meglio, riprendono lae riescono a fuggire. L’episodio – raccontato dalla Tgr Campania con varie testimonianze – è accaduto ieri sera, ed ha rilanciato l’allarme per la sicurezza urbana dopo l’accoltellamento dei due minorenni avvenuto nel pomeriggio a Marechiaro al culmine di una lite con un gruppo di coetanei. A rimanere ferita in modo grave mentre stava lavorando è stata unadi 41 anni, compagna di un ristoratore ...

