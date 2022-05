Sabrina Ferilli: “Da adolescente mi facevano sentire brutta” (Di lunedì 16 maggio 2022) Non riusciamo davvero ad immaginare Sabrina Ferilli brutta ma protagonista a Oggi è un altro giorno l’attrice ricorda che lo è stata per tanti anni. Finite le medie non ha avuto vita facile al liceo ma anche dopo. Confessa che per 8/9 anni non ha avuto un fidanzato, da adolescente e anche dopo il suo era un fisico che spaventava ma c’era anche altro. Sabrina Ferilli: “Da adolescente ero davvero brutta” e racconta che aveva tanta peluria, grosse sopracciglia e un fisico che spaventava mentre ai ragazzi a quella età piacciono le ragazzine più esili e con i capelli lunghi e meravigliosi; i suoi erano ricci e poco gestibili. La realtà è che la Ferilli non si sentiva brutta magari non lo era per niente ma è così che la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Non riusciamo davvero ad immaginarema protagonista a Oggi è un altro giorno l’attrice ricorda che lo è stata per tanti anni. Finite le medie non ha avuto vita facile al liceo ma anche dopo. Confessa che per 8/9 anni non ha avuto un fidanzato, dae anche dopo il suo era un fisico che spaventava ma c’era anche altro.: “Daero davvero” e racconta che aveva tanta peluria, grosse sopracciglia e un fisico che spaventava mentre ai ragazzi a quella età piacciono le ragazzine più esili e con i capelli lunghi e meravigliosi; i suoi erano ricci e poco gestibili. La realtà è che lanon si sentivamagari non lo era per niente ma è così che la ...

