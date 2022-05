Roma, notte di furti in appartamenti e di batterie d’auto: 4 arresti (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Al fine di contrastare il fenomeno dei furti, il Comando Provinciale di Roma ha pianificato un dispositivo di controllo finalizzato a prevenirli. In tale contesto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 32 e 24 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato di una batteria di un’auto ibrida parcheggiata in strada, nel quartiere Laurentino. I Carabinieri sono intervenuti in via Giunio Antonio Resti, nel corso della notte, dove sono state segnalate due persone che armeggiavano su un’auto in sosta. Giunti dopo pochi minuti, i Carabinieri hanno sorpreso i due indagati intenti a smontare il pacco batteria di una Toyota ibrida parcheggiata. Gli attrezzi trovati in possesso dei ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022)– Al fine di contrastare il fenomeno dei, il Comando Provinciale diha pianificato un dispositivo di controllo finalizzato a prevenirli. In tale contesto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 32 e 24 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato di una batteria di un’auto ibrida parcheggiata in strada, nel quartiere Laurentino. I Carabinieri sono intervenuti in via Giunio Antonio Resti, nel corso della, dove sono state segnalate due persone che armeggiavano su un’auto in sosta. Giunti dopo pochi minuti, i Carabinieri hanno sorpreso i due indagati intenti a smontare il pacco batteria di una Toyota ibrida parcheggiata. Gli attrezzi trovati in possesso dei ...

