Roma: allarme bomba a due passi da P.Chigi, artificieri all'azione per valigia abbandonata (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - allarme bomba questa mattina in via della Colonna Antonina, a due passi da Palazzo Chigi. A far scattare l'allarme - attorno alle 8.30 - il ritrovamento di una valigia abbandonata. Subito si sono attivati gli artificieri, chiamati all'azione dalla vigilanza che presta opera attorno alla sede del governo. L'allarme è rientrato rapidamente, la valigia era vuota. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022), 16 mag. (Adnkronos) -questa mattina in via della Colonna Antonina, a dueda Palazzo. A far scattare l'- attorno alle 8.30 - il ritrovamento di una. Subito si sono attivati gli, chiamati all'dalla vigilanza che presta opera attorno alla sede del governo. L'è rientrato rapidamente, laera vuota.

