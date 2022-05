Raimondo Todaro, scocca il bacio con una delle allieve: altro che Francesca! (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante Amici 21, Raimondo Todaro ha schioccato un tenerissimo bacio a una persona inaspettata per il pubblico. Chi è questa identità misteriosa che potrebbe far ingelosire Francesca Tocca? Domenica 15 maggio si è conclusa la ventunesima edizione di Amici. Forti emozioni e brillanti performance hanno caratterizzato il finale del medesimo Serale che ha visto la vittoria di Luigi. Ancora incredulo ma felice di essere stato ripagato di tutti i suoi sforzi, ha annunciato, mediante un’intervista per Witty Tv, l’uscita del suo EP Strangis prevista il 3 giugno. Raimondo Todaro-Altranotizia (Fonte: Google)Ma questa grande trepidazione si è percepita anche grazie a un episodio che ha coinvolto Raimondo Todaro. Infatti è stato ‘beccato’ in dolci effusioni con ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante Amici 21,ha schioccato un tenerissimoa una persona inaspettata per il pubblico. Chi è questa identità misteriosa che potrebbe far ingelosire Francesca Tocca? Domenica 15 maggio si è conclusa la ventunesima edizione di Amici. Forti emozioni e brillanti performance hanno caratterizzato il finale del medesimo Serale che ha visto la vittoria di Luigi. Ancora incredulo ma felice di essere stato ripagato di tutti i suoi sforzi, ha annunciato, mediante un’intervista per Witty Tv, l’uscita del suo EP Strangis prevista il 3 giugno.-Altranotizia (Fonte: Google)Ma questa grande trepidazione si è percepita anche grazie a un episodio che ha coinvolto. Infatti è stato ‘beccato’ in dolci effusioni con ...

Advertising

amiciloverr_ : RT @cmqgloria: ma vi pare normale che l’unico attivo sui social in quel party amiciano sia raimondo todaro che ha il telefono dei flintston… - Hugasoxygen : RT @cmqgloria: ma vi pare normale che l’unico attivo sui social in quel party amiciano sia raimondo todaro che ha il telefono dei flintston… - iamxmarta : @ovunquetusja ci dobbiamo affidare al cellulare di raimondo todaro rendiamoci conto - stringimi_Haz : RT @cmqgloria: ma vi pare normale che l’unico attivo sui social in quel party amiciano sia raimondo todaro che ha il telefono dei flintston… - g1orjia : RT @cmqgloria: ma vi pare normale che l’unico attivo sui social in quel party amiciano sia raimondo todaro che ha il telefono dei flintston… -