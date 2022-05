Presenti | passionali e fedeli alla squadra e non al risultato | il popolo atalantino a San Siro

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Noi contro il mondo” diceva qualcuno o in questo caso ununito e passionale contro il pubblico rossonero di San. Tra le mura amiche farsi sentire è motivante, ma è quando si va in trasferta che si capisce l’ossatura di una vera tifoseria: soprattutto nei momenti dove ilnon è certamente dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara Atalanta, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno Un anno fa la rimonta contro la Lazio: dallo 0-2 allo show dell’Atalanta (e di Malinovskyi) Il piano B per l’attacco dell’Atalanta si chiama De Ketelaere: profilo tanto giovane quanto talentuoso Valutazione (e trattativa) continua per portare Tomiyasu e Koopmainers ...