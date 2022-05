Poca Atalanta per un Milan lanciato verso lo scudetto (Di lunedì 16 maggio 2022) Salvo clamorose sorprese, l’Atalanta consegna al Milan lo scudetto 2021-2022 uscendo sconfitta dal Meazza. La formazione nerazzurra ha cercato nel primo tempo di arginare le manovre offensive rossonere, contenendo senza troppa fatica gli avanti di Pioli ma dimostrandosi totalmente asfittica in attacco. I problemi palesati durante tutta la stagione atalantina si sono presentati anche alla Scala del calcio, con le punte di Gasperini incapaci di creare fastidi all’estremo difensore Milanista. E se qualche buono spunto si è visto sulla fascia di Zappacosta, quella di competenza di Hateboer è apparsa un totale deserto con l’esterno olandese non pervenuto. In una situazione di sostanziale equilibrio, logico che a sbloccare la partita non potesse che essere un episodio: fallo evidente non fischiato su Pessina ed il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Salvo clamorose sorprese, l’consegna allo2021-2022 uscendo sconfitta dal Meazza. La formazione nerazzurra ha cercato nel primo tempo di arginare le manovre offensive rossonere, contenendo senza troppa fatica gli avanti di Pioli ma dimostrandosi totalmente asfittica in attacco. I problemi palesati durante tutta la stagione atalantina si sono presentati anche alla Scala del calcio, con le punte di Gasperini incapaci di creare fastidi all’estremo difensoreista. E se qualche buono spunto si è visto sulla fascia di Zappacosta, quella di competenza di Hateboer è apparsa un totale deserto con l’esterno olandese non pervenuto. In una situazione di sostanziale equilibrio, logico che a sbloccare la partita non potesse che essere un episodio: fallo evidente non fischiato su Pessina ed il ...

Advertising

villaneveismo_ : L'atalanta è diventata davvero poca cosa - Bossebbasta2 : Troppa poca Atalanta. Ma siccome pensai la stessa cosa di Lazio e Fiorentina, evidentemente è merito del Milan ??????? - jackpoolista : @mefisto94_ Ma dai che l Atalanta non è scesa in campo.. non riesci a fare due passaggi di fila, tutti con l’ansia, poca lucidità. - __mat_01 : L'atalanta ci sta anche provando, ma è poca roba rispetto agli anni scorsi - H6CE_ : RT @alexfrosio: Poco Milan contro un'Atalanta minore, finora. Il downgrade della Dea è visibile a occhio nudo: poca furia, pochissima quali… -