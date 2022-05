Orban spacca l'Europa su guerra e sanzioni. Economia Ue in frenata. Nulla di fatto su stop del petrolio (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal premier ungherese parole durissime nel giorno dell'insediamento del suo governo. E Gentiloni ha avvertito sui rischi di una frenata dell'Economia Leggi su tg.la7 (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal premier ungherese parole durissime nel giorno dell'insediamento del suo governo. E Gentiloni ha avvertito sui rischi di unadell'

Advertising

laviniaefarnese : RT @SoleInvitto: ERDOGAN SPACCA LA NATO! E ORBAN SI METTE DI TRAVERSO! MISICA PER LE MIE ORECCHIE! - IncorvaiaYuri : RT @SoleInvitto: ERDOGAN SPACCA LA NATO! E ORBAN SI METTE DI TRAVERSO! MISICA PER LE MIE ORECCHIE! - VendutoCorrotto : RT @SoleInvitto: ERDOGAN SPACCA LA NATO! E ORBAN SI METTE DI TRAVERSO! MISICA PER LE MIE ORECCHIE! - CaproRoco : RT @SoleInvitto: ERDOGAN SPACCA LA NATO! E ORBAN SI METTE DI TRAVERSO! MISICA PER LE MIE ORECCHIE! - SoleInvitto : ERDOGAN SPACCA LA NATO! E ORBAN SI METTE DI TRAVERSO! MISICA PER LE MIE ORECCHIE! -