(Di lunedì 16 maggio 2022)Day16. Idi16/05/, per il concorsoDay. Pronti per scoprire la combinazione vincentedi? Alle ore 19.00 su questa pagina i cinqueestratti per ilDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno alle 19 offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.Day16di16/05/, per il...

Advertising

CorriereUmbria : L'estrazione di oggi di Million Day #millionday #cinquina #fortuna #soldi #euro - italiaserait : Million Day ed Extra lunedì 16 maggio 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - zazoomblog : Million Day estrazione lunedì 16 maggio: numeri vincenti - #Million #estrazione #lunedì #maggio: - infoitcultura : Million Day e Million Day Extra, l'estrazione di lunedì 16 maggio 2022: i numeri vincenti - infoitcultura : Million Day e Million Day-Extra, estrazione di oggi 16 maggio 2022. I dieci numeri vincenti -

Combinazione vincente16 Maggio 2022 Come si gioca alè il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 20.30 di ...ESTRAZIONEE EXTRA MILLIONDAY: IN ARRIVO NOVITÀ Nella giornata di oggi, lunedì 16 maggio 2022, vanno in scena le estrazioni dele dell'Extra MillionDay . In attesa di comprendere se le ...La cinquina viene pagata con un milione, mille euro per la quaterna, cinquanta per il terno e due per l'ambo. Extra (aggiornamento alle 20.30) Estrazione anche oggi, lunedì 16 maggio, primo giorno del ...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a lunedì 16 maggio. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.