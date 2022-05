Mancini | «Insigne? Credo che l’esperienza di Toronto sarà molto utile per la sua vita»

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il ct della Nazionale di calcio Robertoha parlato di Lorenzo. Lo ha fatto ai microfoni del Tgr Abruzzo in occasione della consegna del “Premio Prisco” a Chieti. Non gli ha affatto chiuso le porte dell’Italia.? Gli faccio un grande in bocca al lupo.che per luialimportante e che possa essereper la sua. È sempre stato a Pescara e a Napoli: se ha compiuto questa scelta, ha fatto la cosa giusta. L’importante è che continui a giocare bene come sta facendo. Di Verratti ha detto: È un grande campione. Quindi sicuramente farà parte della Nazionale per molti anni ancora. L'articolo ilNapolista.

