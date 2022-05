Luca Daffrè | età | data di nascita | fidanzata | ex Camilla Caimi | lavoro | Uomini e Donne | Temptation Island | Instagram

(Di lunedì 16 maggio 2022)è tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Entra in corsa, a reality già avviato, insieme a Marco Maccarini, Pamela Petrarolo e al giovane modello Gennaro Auletto. Ma chi è? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità in merito alla sua vita privata e professionale. Leggi anche:...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Marco Maccarini, Luca Daffrè, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto sono pronti a iniziare questa avventura e questa s… - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi, Luca Daffrè attaccato dall'ex manager: 'Stufo della gente morta di fama' - carloni_ilaria : RT @IsolaDeiFamosi: Marco Maccarini, Luca Daffrè, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto sono pronti a iniziare questa avventura e questa sera… - 4everRiccardo : RT @IsolaDeiFamosi: Marco Maccarini, Luca Daffrè, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto sono pronti a iniziare questa avventura e questa sera… - ClarabellaBest : RT @IsolaDeiFamosi: Marco Maccarini, Luca Daffrè, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto sono pronti a iniziare questa avventura e questa sera… -

Tra i concorrenti maschi pronti a mettersi alla prova sull'isola più famosa della tv italiana ci sarà anche. Conosciamo meglio chi è il nuovo naufrago.nuovo naufrago de 'L'...Di chi si tratta Pamela Petrarolo (ex ragazza di Non è la Rai) e Marco Maccarini (ex veejay), due vere e proprie icone della televisione degli anni '90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e