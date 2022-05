Lazio, Lotito scatenato: pronti tantissimi soldi, ma niente acquisti (Di lunedì 16 maggio 2022) L’arrivo di Sarri potrebbe essere stato il primo passo per un cambio di mentalità in casa Lazio; il prossimo anno l’obiettivo è chiaro. Mancano centottanta minuti alla fine del campionato e la Lazio è praticamente sicura di partecipare all’Europa del prossimo anno, resta solo da capire se sarà Europa o Conference League. Un traguardo importante al primo anno di un nuovo ciclo, firmato Sarri, che deve costruire qualcosa di forte nel mondo biancoceleste; il tecnico ha avuto bisogno di tempo (era normale fosse così) per imporre il proprio gioco ma, da qualche mese, la sua squadra sembra aver appreso i dettami di Sarri. Una notizia fondamentale, specie in vista del prossimo campionato quando Lotito sembra voler fare il definitivo salto di qualità. LaPresseUna stagione vissuta tra alti e bassi: la vittoria dell’Inter una delle più belle ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022) L’arrivo di Sarri potrebbe essere stato il primo passo per un cambio di mentalità in casa; il prossimo anno l’obiettivo è chiaro. Mancano centottanta minuti alla fine del campionato e laè praticamente sicura di partecipare all’Europa del prossimo anno, resta solo da capire se sarà Europa o Conference League. Un traguardo importante al primo anno di un nuovo ciclo, firmato Sarri, che deve costruire qualcosa di forte nel mondo biancoceleste; il tecnico ha avuto bisogno di tempo (era normale fosse così) per imporre il proprio gioco ma, da qualche mese, la sua squadra sembra aver appreso i dettami di Sarri. Una notizia fondamentale, specie in vista del prossimo campionato quandosembra voler fare il definitivo salto di qualità. LaPresseUna stagione vissuta tra alti e bassi: la vittoria dell’Inter una delle più belle ...

