Juve, una serata di addii e rimpianti (Di lunedì 16 maggio 2022) Paulo Dybala, 28 anni: alla Juve, in. sette stagioni, 115 reti in 291 partite di Paolo Grilli Nel finale di stagione svuotato di obiettivi della Juve, il posticipo di stasera contro la Lazio qualche ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Paulo Dybala, 28 anni: alla, in. sette stagioni, 115 reti in 291 partite di Paolo Grilli Nel finale di stagione svuotato di obiettivi della, il posticipo di stasera contro la Lazio qualche ...

Advertising

JuventusFCYouth : FT | Triplice fischio! La Juve chiude con una rotonda vittoria la stagione regolare di Primavera 1! Quinto posto in… - romeoagresti : #Allegri: “Se si sta sottovalutando l’addio di Dybala? Sono cose diverse. Chiellini lascia la Juve dopo 17 anni, Dy… - GiovaAlbanese : Il #PSG è molto forte, ma non ha ancora chiuso. La #Juve vuole giocarsi la partita, sapendo che #Pogba a Torino è d… - Fabio28423232 : @ilPellicano_ Non avevamo mai eliminato i gonzi da una semifinale e non avevamo mai battuto la juve in finale, ness… - ManuelaGuerrin3 : RT @Romanito_21: 'Sono 20/30 anni che ci citate un rigore o qualcosa di simile. Tu (Ferri) dovresti avere il rispetto per la Juve perché bi… -