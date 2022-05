Juan Carlos torna in Spagna | la fine dell’esilio del re

(Di lunedì 16 maggio 2022) Refarà una visita al volo ad amici e parenti in. Secondo le fonti, infatti, il figlio del re, Felipe VI diha avuto modo di avere un incontro telefonico con lui durante il suo viaggio ad Abu Dhabi. Il sovrano spagnolo ha evitato un incontro di persona con il padre, che vive in esilio negli Emirati Arabi da anni. Ma, stando alle indiscrezioni, avrebbe concordato con lui un successivo incontro in. Tra padre e figlio i rapporti non sono dei migliori e si dice che l’attuale re faccia di tutto per allontanare la sua immagine pubblica da quella degli scandali di. Il ritorno a casa diper incontrare la famiglia L’ex reè stato colpito da ...

Advertising

voceditalia : Nuove indiscrezioni preannunciano un imminente viaggio di Juan Carlos in Spagna - juan_carlos_sg : RT @localteamtv: Milan, Ibrahimovic scatenato: rompe con una manata il vetro del pullman rossonero nell'incitare i tifosi - david10_90 : Puse juan pero creo que era Carlos hahahahahhahhahahahah #ConexiónHonduras4 - BartolucciFabio : 14 maggio 1962, 60 anni di matrimonio, nozze di diamante ?? tra S.A.R. Sofia di Grecia e Danimarca e S.A.R. Juan Car… - glassmaniac2015 : Lito Vitale & Juan Carlos Baglietto 'En este barrio' -

Agenzia Nova

Il re emerito,, non deve tornare in Spagna 'in vacanza' ma 'deve tornare per affrontare immediatamente la giustizia' ed assumersi 'tutte le responsabilità' necessarie. Lo ha detto la portavoce portavoce ...Nella introduzione del professorDe Martin " ingegnere informatico, co - direttore del Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico e faculty associate alla Harvard University " si ... Spagna: re Juan Carlos rientrerà in patria il 21 maggio Entornointeligente.com / MADRID — Potrebbe mancare davvero poco. Indiscrezioni emerse nelle ultime ore sulla stampa danno per imminente una visita in Spagna del re emerito Juan Carlos. La prima da qua ...La grande rivelazione di questo inizio di stagione risponde al nome di Carlos .... Il pupillo di Juan Carlos Ferrero ha messo in bacheca due Masters 1000 (Miami e Madrid) e due ATP 500 (Rio e Barcello ...