Incentivi auto al via | ecco gli sconti modello per modello | come funzionano e quanto si può risparmiare

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti al… - francescocosta : Oggi su Morning: il ritiro dei russi da Kharkiv; come distinguere la fuffa dalla sostanza sulle armi; gli incenerit… - NdrCcc : Infine, ancora una volta, regaliamo soldi a gente che può pensare di spenderne dai 17 ai 45mila per comprare una ma… - zazoomblog : Al via i nuovi Incentivi per auto e moto verdi: sconti fino a 5mila euro - #nuovi #Incentivi #verdi: #sconti - androidworldit : Con rottamazione di auto sotto Euro 5 siamo sui 5.000€ per le auto elettriche, 4.000€ per le auto ibride plug-in e… -

Affermazioni che suonano come una giustificazione deglialleendotermiche, annunciati e per i quali il relativo il decreto è in procinto di essere pubblicato. "Non si aiuta il settore ...Con la pubblicazione oggi in Gazzetta ufficiale sono entrati subito in vigore gliper gli acquisti die moto non inquinanti. Il decreto governativo, varato lo scorso 6 aprile prevede lo stanziamento di 650 milioni all'anno per tre anni, per acquistare una nuova ...Durante gli Electric Days 2022, evento promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, il tema della transizione ecologica ed energetica della mobilità in Italia è stata l’occasione per ribadire le priorità de ...Al via gli incentivi stanziati dal governo per l'acquisto di auto e moto: sconti fino a 5mila euro con rottamazione per i mezzi meno inquinanti ...