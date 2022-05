Il rapper: «Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla» (Di lunedì 16 maggio 2022) Una nuova vita dopo la malattia. A un mese e mezzo dall’intervento per rimuovere un raro tumore neuroendocrino al pancreas, Fedez torna a parlare della malattia sui social. Lo fa postando una carrellata di immagini nelle quali mostra di nuovo la cicatrice, i giorni in ospedale e la moglie Chiara Ferragni, sempre al suo fianco nei momenti più difficili. Fedez, l’annuncio in lacrime sui social: «Ho un problema di salute» X ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Una nuova vita dopo la malattia. A un mese e mezzo dall’intervento per rimuovere un raro tumore neuroendocrino al pancreas, Fedez torna a parlare della malattia sui social. Lo fa postando una carrellata di immagini nelle quali mostra di nuovo la cicatrice, i giorni in ospedale e la moglie Chiara Ferragni, sempre al suo fianco nei momenti più difficili. Fedez, l’annuncio in lacrime sui social: «Ho un problema di salute» X ...

