I Sum 41 a Bologna nel 2022 con i Simple Plan | data e biglietti in prevendita per i 20 anni di All Killer No Filler

Con i Sum 41 a Bologna i fan della band di di Deryck Whibley potranno festeggiare i primi 20 anni di All Killer No Filler (2020), l'album di debutto con canzoni memorabili come Fat Lip, Motivation e In Too Deep. I Sum 41, infatti, hanno chiamato questo tour mondiale Does This Look All Killer No Filler Tour. Sul palco insieme alla band ci saranno i Simple Plan. I Sum 41 a Bologna: data e biglietti Il concerto dei Sum 41 a Bologna si terrà sabato 8 ottobre 2022 presso l'Unipol Arena e nella stessa data suoneranno i Simple Plan. La band di Pierre Bouvier ha condiviso il palco con i Sum 41 durante il tour negli Stati

SanremoAncheNoi : RT @rockonitalia: SUM 41 + SIMPLE PLAN in concerto sabato 8 Ottobre all'Unipol Arena di Bologna #sum41 #simpleplan - rockonitalia : SUM 41 + SIMPLE PLAN in concerto sabato 8 Ottobre all'Unipol Arena di Bologna #sum41 #simpleplan - abloodyrevenge : annie non lo fare annie statti ferma annie non hai soldi da spendere per andare di nuovo a bologna a ottobre a vede… - TicketOneIT : ?In occasione del ventennale di “All Killer No Filler” i @Sum41 tornano in Italia con una nuova tappa! ?? La data ??… - rockolpoprock : Concerti, Sum 41: una data in Italia con i Simple Plan -