Highlights Virtus Bologna-Pesaro 82-76 | Playoff Serie A1 2021 2022 VIDEO

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ilcon glidi82-76, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale deidellaA1di basket. I padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio grazie ad un secondo quarto dal parziale di 21-14, rischiando poi qualcosa soprattutto nell’ultimo quarto. Sanford miglior marcatore a quota 21 punti, seguito da Belinelli (14 punti). Di seguito gli. SportFace.

Advertising

SAntiogu : Virtus Entella - Foggia 2a 1: gli Highlights - NewsTuttoC : Virtus Entella-Foggia 2-1, gol e highlights della partita - infoitsport : EuroCup - Gli highlights della finale: Virtus Bologna vs Bursaspor - Zcfnews : Follonica Gavorrano - Virtus Ciserano Bergamo 2-1 Serie D Semifinale di Coppa Italia Highlights - - bolognabasket : Le migliori azioni della finale @Virtusbo - @BsBasketbol -

Eurosport IT

... al riposo senza ulteriori azioni da. FUSI E RECINO: RETI DA PLAYOFF Avvio di ripresa ... BlackoutCiserano , mentre i ragazzi di Mazzoleni provano a sfruttare il momento: al 7' è Mecca ...... laBologna batte il Bursaspor per 80 - 67 e si aggiudica il trofeo e la possibilità di partecipare all'Eurolega 2022 - 23. Guarda glidel match Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Pesaro 82-76 Gli highlights della sfida - valida per Gara 1 del quarto di finale dei playoff della Serie A UnipolSai 2021/22 - tra Virtus Segafredo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro.Neanche il tempo di prendere fiato che la Serie C ha già il nuovo turno dei playoff. Dopo le partite di ieri sera che hanno visto avanzare Virtus Entella, Palermo, Feralpisalò, Monopoli e Juventus U23 ...