Guerra in Ucraina, Salvini sale a Chigi da Draghi: "Invio di armi? Allontanano la pace. Se chiederò voti sul tema? No, non mi sembra siano previsti" (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, Matteo Salvini cambia i toni sull'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia e dice "non decido io". Mentre, pur difendendo la scelte dell'Invio di armamenti all'Ucraina, si schiera contro nuovi invii di armi "che Allontanano la pace" pur specificando che non chiederà voti sul tema. "Non mi sembra che siano previsti voti". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

