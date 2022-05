Futuro incerto per due giocatori della Juve: le ultime! (Di lunedì 16 maggio 2022) Stasera allo Stadium potrebbe non essere l’ultima partita in casa solo di Dybala e Chiellini: il Futuro di altri due giocatori è incerto. Si tratta di Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Il difensore non figura tra i convocati per la partita di stasera, a causa di un forfait improvviso. Il terzino, ex Milan, ha il contratto in scadenza a giugno, ma è molto vicino al rinnovo. Le parti stanno valutando un prolungamento fino al 2025, secondo quanto riporta TMW. Bernardeschi De Sciglio Juventus Per quanto riguarda Bernardeschi, la situazione è diversa e più complessa. Negli scorsi giorni, il suo agente, Federico Pastorello, aveva dichiarato che, l’intenzione dell’attaccante italiano è di rimanere alla Juventus. I contatti tra le parti sono in corso ma la questione ingaggio è ancora da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Stasera allo Stadium potrebbe non essere l’ultima partita in casa solo di Dybala e Chiellini: ildi altri due. Si tratta di Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Il difensore non figura tra i convocati per la partita di stasera, a causa di un forfait improvviso. Il terzino, ex Milan, ha il contratto in scadenza a giugno, ma è molto vicino al rinnovo. Le parti stanno valutando un prolungamento fino al 2025, secondo quanto riporta TMW. Bernardeschi De Scigliontus Per quanto riguarda Bernardeschi, la situazione è diversa e più complessa. Negli scorsi giorni, il suo agente, Federico Pastorello, aveva dichiarato che, l’intenzione dell’attaccante italiano è di rimanere allantus. I contatti tra le parti sono in corso ma la questione ingaggio è ancora da ...

