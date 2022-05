Flavio Briatore, avete idea del suo patrimonio? Cifre da stropicciarsi gli occhi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il multimilionario Flavio Briatore ha un patrimonio da far girare la testa: ecco a quanto si aggirerebbe il suo conto Uno degli imprenditori che ha cambiato l’immaginario collettivo del mercato italiano dal talento indiscusso circa lo studio del mercato è lui, Flavio Briatore. Un uomo che ha raggiunto risultati fantastici e ha creato delle realtà imprenditoriali come il Billionaire Life e Crazy Pizza. Nel corso della sua vita, è stato accanto alle donne più belle del mondo dello spettacolo tra cui Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci con cui ha avuto un figlio, Nathan Leone Falco. curiosità (foto web)La lunga e brillante carriera di Flavio Briatore comincia a Milano, quando fa la conoscenza di Achille Caproni (patron della Caproni Aeroplani), che ... Leggi su topicnews (Di lunedì 16 maggio 2022) Il multimilionarioha unda far girare la testa: ecco a quanto si aggirerebbe il suo conto Uno degli imprenditori che ha cambiato l’immaginario collettivo del mercato italiano dal talento indiscusso circa lo studio del mercato è lui,. Un uomo che ha raggiunto risultati fantastici e ha creato delle realtà imprenditoriali come il Billionaire Life e Crazy Pizza. Nel corso della sua vita, è stato accanto alle donne più belle del mondo dello spettacolo tra cui Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci con cui ha avuto un figlio, Nathan Leone Falco. curiosità (foto web)La lunga e brillante carriera dicomincia a Milano, quando fa la conoscenza di Achille Caproni (patron della Caproni Aeroplani), che ...

