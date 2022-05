Fiorentina da incubo | asfaltata dalla Samp con un poker 4-1 Ora può riscattarsi solo battendo la Juve Pagelle

(Di lunedì 16 maggio 2022) Vergogna! Unadaspreca il match point per andare in Europa, ma soprattutto si fa battere e addirittura surclassare da unadoria pimpante e rilassata per nulla appagatasalvezza matematica. E' unallucinante quello che i viola si fanno rifilare dai doriani. L'unico riscatto: battere lasabato al Franchi L'articolo proviene da Firenze Post.

... uno dei volti più importanti sarà quello di Rafael Leao che, dopo il gol decisivo alla, ... il Genoa invece vive una giornata dae di grande dolore sportivo, dal 2007 (promozione con ...A Marassi penultima gara del campionato, gigliati obbligati a vincere. Ma il primo tempo è dae la ripresa non ...Vergogna! Una Fiorentina da incubo spreca il match point per andare in Europa, ma soprattutto si fa battere e addirittura surclassare da una Sampdoria pimpante e rilassata per nulla appagata dalla sal ...Con tre punti sarebbe stata qualificazione in Europa matematica. Invece la Fiorentina si scioglie sul più bello, a Genova, contro una Sampdoria già salva. Finisce addirittura 4-1 per i blucerchiati, c ...