Favo per l'oblio oncologico: video interpretato dall'attrice Annalisa Insardà (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - "Io non dimentico. Ma voi dovete farlo". Questo il titolo del cortometraggio presentato stamattina durante i lavori per la XVII Giornata Nazionale del Malato oncologico organizzata da Favo, Federazione Italiana delle... Leggi su europa.today (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - "Io non dimentico. Ma voi dovete farlo". Questo il titolo del cortometraggio presentato stamattina durante i lavori per la XVII Giornata Nazionale del Malatoorganizzata da, Federazione Italiana delle...

Advertising

lillydessi : Favo per l’oblio oncologico, presentato il video emozionale interpretato dall’attrice Annalisa Insardà… - NonsiamosoliO : RT @favo_it: ??? Il Dott. Lombardi, Direttore Generale per il #TerzoSettore del @MinLavoro, commenta i risultati del progetto #PerMano.?? Inf… - effemme1957 : RT @favo_it: ??? Il Dott. Lombardi, Direttore Generale per il #TerzoSettore del @MinLavoro, commenta i risultati del progetto #PerMano.?? Inf… - EIannelli : RT @favo_it: ??? Il Dott. Lombardi, Direttore Generale per il #TerzoSettore del @MinLavoro, commenta i risultati del progetto #PerMano.?? Inf… - zazoomblog : Favo per loblio oncologico: video interpretato dallattrice Annalisa Insardà - #loblio #oncologico: #video -