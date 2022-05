Ecco come il lavoro sta cambiando faccia: un futuro sempre più digitale (Di lunedì 16 maggio 2022) Negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria rivoluzione nel mondo del lavoro, rivoluzione innescata dalla tecnologia del millennio: internet.Forse a questa affermazione molti risponderanno “è vero, si può lavorare da casa”. Beh, sicuramente lo smart working è un’opportunità molto apprezzata ma è solo un aspetto di questa rivoluzione dalle mille sfaccettature.come per tutte le novità, non mancano gli scettici, quelli che in ogni cambiamento vedono insidie piuttosto che benefici. I più scettici? Gli over 50 Sono davvero tanti quelli che pensano erroneamente che questa evoluzione del lavoro stia comportando un drastico calo dei posti di lavoro o, addirittura, stia in qualche modo compromettendo le prestazioni lavorative.Ma chi sono queste persone ancora così diffidenti? Si tratta di coloro che magari ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) Negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria rivoluzione nel mondo del, rivoluzione innescata dalla tecnologia del millennio: internet.Forse a questa affermazione molti risponderanno “è vero, si può lavorare da casa”. Beh, sicuramente lo smart working è un’opportunità molto apprezzata ma è solo un aspetto di questa rivoluzione dalle mille sfaccettature.per tutte le novità, non mancano gli scettici, quelli che in ogni cambiamento vedono insidie piuttosto che benefici. I più scettici? Gli over 50 Sono davvero tanti quelli che pensano erroneamente che questa evoluzione delstia comportando un drastico calo dei posti dio, addirittura, stia in qualche modo compromettendo le prestazioni lavorative.Ma chi sono queste persone ancora così diffidenti? Si tratta di coloro che magari ...

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - borghi_claudio : Ecco, dietro i numeri dell'eccesso di mortalità 2001 tra gli under 40 ci sono storie tragiche come questa. Morta d… - borghi_claudio : Ecco, diciamo che il sospettino c'era. A quanto pare stanno iniziando a comparire le modalità. Mi sa che non hanno… - aviola59 : “Il talento ha vinto” ecco un altro chiaro esempio di persona che va alla disperata ricerca di like facili, dispost… - danalloydthomas : RT @EmpfindsamerS: In diretta, racconto di scene di isteria allucinante a scuola. Ragazzi all'aperto per le solite prove di evacuazione, co… -