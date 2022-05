Dissidenti russi rivelano: Putin si opera. Data fissata, video registrati e sosia per rimpiazzarlo in pubblico (Di lunedì 16 maggio 2022) Difficile orientarsi nell’intricata selva di congetture e indiscrezioni. Sospetti e notizie. Rumors e voci attendibili: le condizioni di salute di Vladimir Putin sono avvolte nel mistero più fitto. Circondate da una cortina di fumo impenetrabile eretta sul silenzio e fortificata con la propaganda. Fatto sta però che, tra dubbi e rivelazioni accreditate come informazioni dell’ultim’ora, fonti della dissidenza russa riferiscono in queste ore che il capo del Cremlino sarebbe pronto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Un’operazione dovuta per il trattamento di un tumore che gli sarebbe stato diagnosticato da tempo. E che, per affrontare l’emergenza, il Cremlino avrebbe allertato e sguinzagliato un gruppo di selezionatissimi sosia del presidente. Chiamati a rimpiazzarlo nelle apparizioni pubbliche e sul ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Difficile orientarsi nell’intricata selva di congetture e indiscrezioni. Sospetti e notizie. Rumors e voci attendibili: le condizioni di salute di Vladimirsono avvolte nel mistero più fitto. Circondate da una cortina di fumo impenetrabile eretta sul silenzio e fortificata con la propaganda. Fatto sta però che, tra dubbi e rivelazioni accreditate come informazioni dell’ultim’ora, fonti della dissidenza russa riferiscono in queste ore che il capo del Cremlino sarebbe pronto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Un’zione dovuta per il trattamento di un tumore che gli sarebbe stato diagnosticato da tempo. E che, per affrontare l’emergenza, il Cremlino avrebbe allertato e sguinzagliato un gruppo di selezionatissimidel presidente. Chiamati anelle apparizioni pubbliche e sul ...

SecolodItalia1 : Dissidenti russi rivelano: Putin si opera. Data fissata, video registrati e sosia per rimpiazzarlo in pubblico… - Saverio50685371 : @FrancaCapitani2 @simisimi1972 Contiamo i dissidenti russi scappati ?...i giornalisti uccisi...gli oligardi (suicid… - HombreModernoES : @JohnCampus @strange_days_82 Tra i media guarda che io ci metto anche quelli russi dissidenti comunque e che purtro… - LaraAmmendola : Visto video #Telegram ,fonte #Ucraina dei dissidenti russi . Mo voglio dire uno parla ,due con lo scotch grigio ,tu… - _alex84_ : @nonelarena ai soldati russi che hanno violentato, abusato e umiliato i prigionieri dissidenti, non avete nessun se… -