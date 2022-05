Diffidati Sampdoria-Fiorentina | i blucerchiati a rischio squalifica in vista dell’Inter

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) Laè pronta per tornare in campo contro lanel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Marco Giampaolo, però, dovranno fare molta attenzione ai cartellini poiché nella lista deifigura un calciatore blucerchiato fondamentale per gli equilibri della squadra: si tratta di Albin Ekdal. SportFace.