Diana Del Bufalo, in piscina con il bikini fa esplodere il web | Che fisico (Di lunedì 16 maggio 2022) Diana Del Bufalo ha fatto impazzire tutti in piscina: l’avete vista con il bikini? La cantante ha un fisico pazzesco, guardate. La star di Amici ha senza dubbio catturato l’attenzione del suo pubblico sui social con uno scatto pazzesco. Avete visto di che cosa si tratta? Nella storia di Amici, quello di Diana Del Bufalo L'articolo Diana Del Bufalo, in piscina con il bikini fa esplodere il web Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 16 maggio 2022)Delha fatto impazzire tutti in: l’avete vista con il? La cantante ha unpazzesco, guardate. La star di Amici ha senza dubbio catturato l’attenzione del suo pubblico sui social con uno scatto pazzesco. Avete visto di che cosa si tratta? Nella storia di Amici, quello diDelL'articoloDel, incon ilfail web Chechemusica.it.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Diana Ross-Chain Reaction La musica anni 80 solo su - chayorx : @jaekoook @Diana_val4 alv pero del jeno jsjsjsjsjasjwkwkwlwlff - _roxy_diana : RT @just_miri_: Il blocco del lettore è la cosa peggiore che esista. - radiokemonia : Stai ascoltando: Diana Ross-It's My Turn La musica anni 80 solo su - DemiDaniiix : Alex e Sissi eliminati? Io come Platinette quando si spogliò per Diana Del Bufalo. #Amici21 #FantaAmici -