Ddl Zan, Sassi (FdI): "Iniziative scolastiche inopportune" (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Claudine Sassi, responsabile provinciale dipartimento pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia Sannio. "In questi giorni i dirigenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado hanno ricevuto una circolare del Ministero dell'Istruzione, guidato dal ministro Patrizio bianchi, in cui si invita a celebrare il 17 maggio "la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia". Il problema è che questa giornata era istituita dal defunto ddl Zan, bocciato al Senato ad ottobre 2021. Abbiamo dunque un tentativo inaccettabile di applicare ad ogni costo l'articolo 7 di questa proposta di legge che voleva spiegare anche a bambini di 6 o 7 anni cosa fosse l'omofobia la transfobia e la bifobia. Come dipartimento Provinciale pari opportunità, famiglia e ...

