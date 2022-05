Crema solare | attenzione alla quantità! C’è una cosa fondamentale che non fa nessuno

(Di lunedì 16 maggio 2022) Si avvicina la bella stagione e la voglia di stare al sole a prendere la tintarella., però,: c’è un dettaglio da conoscere(Pexels)Con l’estate, anche la pelle sembra rilassarsi. Il sole le fa prendere una tintarella calda e dorata, segno dell’arrivo delle tante agognate ferie. Ciò che d’inverno ci sembra così distante e impossibile, d’estate diventa realtà quotidiana per molte persone: il relax sotto al sole, su una sdraio o un semplice telo da mare. Chi può va in spiaggia; chi invece è lontano, spesso si accontenta di qualche metro quadrato sul proprio balcone. Prima di esporsi, però, è necessario mettersi laper evitare scottature e spiacevoli disagi. Proprio sul tema è ...

Advertising

gaiamasuccii : mi era mancato l’odore del mare combinato a quello della crema solare - RadioKienOnes : @coffyofin Crema Solare????? - thomac23 : @StefanoJuveDoc @Riccard99754986 @mirkonicolino e’ talmente solare sto rigore che ho su la crema 50 - TommyArfellini : sarà veramente estate quando mia mamma mi darà del coglione dopo che mi sarò ustionato perché non mi do la crema solare. - crythaserait : @pastelflaive eiii la crema solare oooo bevi tanto oooo -

... si è di fatto aperta a Trieste la stagione della tintarella e delle nuotate 2022, con il lungomare barcolano e il "Pedocin" che profumavano die manicaretti portati da casa per riempire ...... si è di fatto aperta a Trieste la stagione della tintarella e delle nuotate 2022, con il lungomare barcolano e il Pedocin che profumano die di manicaretti portati da casa per riempire ...La nuova Guida EWG boccia il 75% delle creme solari e altri prodotti che non proteggono come dovrebbero o hanno ingredienti controversi ...Palermo, 13 maggio 2022 – L’estate è quasi arrivata e Profumeria del Corso – uno degli shop online emergenti del settore beauty – si prepara al meglio con un’offerta dedicata ai solari, nella vasta se ...