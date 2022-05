Covid, Corea del Nord: Kim Jong - Un visita le farmacie (Di lunedì 16 maggio 2022) Il leader della Corea del Nord, Kim Jong - Un, fa visita alle farmacie del Paese insieme ad altri funzionari mentre il Paese e' alle prese con quella che sembra a tutti gli effetti una pesante ondata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Il leader delladel, Kim- Un, faalledel Paese insieme ad altri funzionari mentre il Paese e' alle prese con quella che sembra a tutti gli effetti una pesante ondata ...

Advertising

RaiNews : In Corea del Nord la situazione sta diventando drammatica #COVID19 #Pyongyang - repubblica : Covid, la Nord Corea ha paura. Cresce il contagio, nessun cittadino e' vaccinato. Kim mobilita l'esercito per aiuta… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, forze armate per garantire fornitura medicinali Covid #KIMJONG-UN - DoadyG : Corea del Nord, Kim schiera l'esercito e 'striglia' i funzionari: 'Irresponsabili' - Giovann00341278 : RT @davide_digiorgi: In Corea del Nord nessun cittadino è vaccinato con il #Covid e adesso hanno paura per la 'febbre' (come la definisce i… -