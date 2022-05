Calciomercato Juventus | meeting con Agnelli | il big è più vicino

(Di lunedì 16 maggio 2022) Giornata molto importante in casa, in palio c’è la crescita e la ripartenza già dalla prossima stagione. Incontro fissato a pranzo Giornata, questa, fondamentale in casa. È infatti previsto per questo lunedì 16 maggio l’incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Paul Pogba. L’obiettivo è quello di riportare il centrocampista a Torino, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus aveva chiesto (e ottenuto) una promessa alla scuderia Raiola subito dopo il #calciomercato di gennaio:… - Gazzetta_it : Juve #Pogba Contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore - Gazzetta_it : Pogba, resta il nodo ingaggio, ma il ritorno è davvero vicino #Juventus #calciomercato - serieAnews_com : ?? Incontro tra la #Juventus e l'entourage di #Pogba fissato per oggi a pranzo: il nodo da risolvere resta quello le… - Mar__J05 : Ho questa malsana idea sul calciomercato della Juventus che se si realizza esplodo ?? -

Furono tre pareggi con Atalanta,e Milan e fu una sconfitta con la Lazio. Poi l'Inter partì. Non c'erano problemi di formazione, l'Inter ha giocato sempre con la stessa formazione. Ci fu ...Nel prossimoestivo la tifoseria bianconera si aspetta grandi colpi da parte della dirigenza della. Cosa succederà Oggi la squadra di Allegri scende in campo per onorare un campionato al ...Questa sera alle 21 non sarà soltanto Juventus-Lazio all'Allianz Stadium. Sicuramente sarà la partita di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: il primo dopo 17 anni lascia la Juventus e il secondo dopo se ...Il fuoriclasse francese non rinnoverà con il Manchester United e dal 30 giungo sarà un parametro zero, la Juve cercherà di portarlo a Torino.