Calcio | Zoff | ' Buffon? Se si diverte può giocare fino a 50 anni'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "puòancora? Quando uno ha gusto die voglia come Gigi, è giusto che continui la sua carriera. Se la sente e sipuòa 50". Lo ha detto Dino, che ha ricevuto un riconoscimento alla carriera nell'ambito del "Premio Bearzot", parlando di Gigi, attuale portiere del Parma. L'ex ct azzurro ed ex numero uno della Nazionale ha parlato anche della costruzione dal basso. "Io non sono contrario alla costruzione dal basso - ha aggiunto- ma vorrei sentire la critica giudicare un portiere dalle parate che fa e non dalla bravura con i piedi".

Agenzia ANSA

Parola di Dino, insignito di un riconoscimento speciale alla carriera a 40 anni dalla storica vittoria del Mondiale 82, durante la consegna dell'11esimo Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', dell'...Proprio commentando il rigore non dato (e poi assegnato) da Chiffi in Udinese - Inter, Dino(premiato anche lui al Coni) ha detto: "Ai miei tempi non era rigore No, in questi tempi non era ... Calcio: Zoff, 'Arbitri italiani tolgono ritmo al calcio' - Calcio "Io non sono contrario alla costruzione dal basso - ha aggiunto Zoff, analizzando il calcio di oggi - ma vorrei sentire la critica giudicare un portiere dalle parate che fa e non dalla bravura con ..."Abbiamo possibilità di tornare protagonisti ai Mondiali, l'anno scorso abbiamo vinto gli Europei. Però gli arbitri abituano male i giocatori, togliendo ritmo alle partite con interventi fiscalissimi.