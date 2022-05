Cala il sipario su “Amici 21” | il trionfo di Luigi e il “saluto speciale” di Maria De Filippi

Advertising

SerieA : Cala il sipario al Maradona: grande vittoria casalinga per il @sscnapoli contro il @GenoaCFC! ???? #NapoliGenoa… - nobiletti : RT @CesareOrtis: Meno male che c'è lo straordinario #PIL +6% grazie a #Draghi, altrimento a questo ritmo ci sarebbe da preoccuparsi: Cala i… - avespartacus : RT @SerieA: Cala il sipario al Maradona: grande vittoria casalinga per il @sscnapoli contro il @GenoaCFC! ???? #NapoliGenoa #SerieATIM?? #WeA… - llevaj : RT @CesareOrtis: Meno male che c'è lo straordinario #PIL +6% grazie a #Draghi, altrimento a questo ritmo ci sarebbe da preoccuparsi: Cala i… - MCapparetti : RT @CesareOrtis: Meno male che c'è lo straordinario #PIL +6% grazie a #Draghi, altrimento a questo ritmo ci sarebbe da preoccuparsi: Cala i… -

Tutto Juve

il, il Cagliari alla Unipol Domus non fa il miracolo contro l'Inter (1 - 3) ed esce di fatto dalla serie A. Manca, è vero, il saldo finale che sarà presentato domenica all'ultima ...Grande successo di ascolti per il serale di Amici 2022 su Canale 5 Con la proclamazione del nuovo vincitore,ilsu questa edizione di Amici 2022 che ha saputo conquistare anche questa ... IL SANTO DELLA DOMENICA - CALA IL SIPARIO SU UNA STAGIONE DA DIMENTICARE. ADESSO SCELTE CONDIVISE E... Il torneo di Roma non sorride ai tennisti italiani, salvo Fognini (+5). Tsitsipas sorpassa Nadal al 4° posto, Djokovic più tranquillo in vetta ...Cala un pesantissimo sipario di sconforto sull’Olimpia Castello di coach Giampiero Serio, che alza bandiera bianca nel derby casalingo contro la Francesco Francia e, con due sfide ancora in agenda, ...