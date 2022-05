Cagliari 1 Inter 3 | giusto annullare il gol di Skriniar | la moviola

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ladi, match della trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022 L’esce con i tre punti dall’Unipol Domus e inguaia ilad un passo dalla retrocessione. Per i nerazzurri, che rimandano all’ultima giornata la festa scudetto del Milan, gol di Darmian e Lautaro Martinez che firma la personale doppietta. Ecco il match traanalizzato dalladella Gazzetta dello Sport di oggi. “Annullato il gol diall’11’ dopo check col Var Di Bello: su cross di Calhanoglu, lo slovacco di testa colpisce il palo e sullo slancio spinge la palla in rete con tutto il corpo, toccandola col braccio destro e col sinistro. Per il nuovo regolamento, è sempre da...

L'ha avuto la forza di andare a vincere per 1 - 3 acon una prova convincente, nonostante già fosse a conoscenza della grande vittoria dei rossoneri a San Siro contro l'Atalanta. Resta ...Il desiderio dell', la prossima domenica, è di fare in modo che i due mondi combacino, che il ... È questa la narrativa che accompagna i giocatori di Simone Inzaghi dopo il successo di, ...(6,5, Il Corriere dello Sport): “Non impeccabile sulla zuccata di Darmian nella rete dell’uno a zero, toglie parecchie altre castagne dal fuoco anche se alla fine ne prende tre“. (6,5, La Gazzetta ...Pagelle Cagliari-Inter 1-3: Perisic esemplare, Lautaro d’eccellenza: 8. Calhanoglu utile Inzaghi ha fatto il massimo, ha cambiato ruolo e trovato un nuovo Lautaro, ma sta perdendo per poche ...