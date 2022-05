Bitcoin in calo, sotto i 30 mila dollari (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Bitcoin è in calo. La regina delle criptovalute attualmente si attesta a 29,326 dollari, in lieve calo dello 2,64%. Performance negativa anche per Ethereum che perde il 4,24% a 1.993 dollari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilè in. La regina delle criptovalute attualmente si attesta a 29,326, in lievedello 2,64%. Performance negativa anche per Ethereum che perde il 4,24% a 1.993. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

