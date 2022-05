(Di lunedì 16 maggio 2022) Come ogni settimana, siamo qui per commentare la newsletter di Mark Gurman, noto esponente di Bloomberg che è tornato a parlare di iPhone con USB-C nella sua newsletter settimanale.a dire addioLightning – 160522 www.computermagazine.itI tempi per un iPhone senza Lightning sembrano essere sempre più maturi, stando alle parole di Mark Gurman. Tanto che la mela avrebbe iniziato a testare i primi prototipi di melafonini dotati di USB di tipo C, dicendo così addioporta di ingresso Lightning che per anni ha caratterizzato gli accessori ed i prodotti del gigante di Cupertino. Insomma, una standardizzazione che passerà anche da, che per tanti anni ha “tenuto duro” mantenendo la sua linea nella direzione della porta Lightning....

Advertising

_maridl : @SasatoreS Io sono stra pronta!! Hanno risolto i problemi su apple music e adesso tutti i brani si possono ascoltar… - _maridl : Pronta a una nuova chiamata con Apple, se mi ricapita un’altra persona incompetente io fhjhcjehciecjb - laukinesiela8 : RT @Massi_Sking: #MonikaLIU pronta a detronizzare Lana del Rey e usurparle il regno delle Languide Lagne ?? #eurovision - ServiceAtp : Ulteriore Sconto Social del 2% con il codice coupon SOCIAL2ATP fino al 18 Maggio 2022 Apple iPhone 13 Pro 512GB Alp… - privacyerror_ : La Commissione europea è pronta a rilasciare un progetto di legge questa settimana che potrebbe richiedere alle azi… -

Computer Magazine

Una grande sfida che PIZZIUM èad affrontare, con serietà e professionalità, per far ... una carta fedeltà totalmente digitale disponibile nell'Wallet per iPhone e in Google Pay per ...L'azienda che si occupa di accessori per case intelligenti Ecobee sembraa rilasciare due nuovi termostati smart, Ecobee Enhanced ed Ecobee Premium. Il modello ... Per la domotica in chiave, ... Apple pronta alla rivoluzione: arriva la USB-C, ma non prima del 2023 L'idea di Apple è quella di portare la porta USB-C sugli iPhone nel 2023. Questo chiaramente significa trasformare tutti gli accessori adeguandoli appunto a questa nuova connettività. La notizia arriv ...Nel prossimo futuro anche le AirPods, le batterie MagSafe e gli accessori per iPad e Mac utilizzeranno le porte USB-C invece che Lightning ...