Amici 21, Serena eliminata. I complimenti di Maria De Filippi: 'Ti sei meritata la borsa di studio' (Di lunedì 16 maggio 2022) . Esito più per scontato, a vincere il circuito di ballo, durante la finale di sabato 15 maggio , è ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) . Esito più per scontato, a vincere il circuito di ballo, durante la finale di sabato 15 maggio , è ...

Advertising

AmiciUfficiale : SERENA - ballerina e finalista, sarà lei la vincitrice di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - LCuccarini : Le facce stanche di chi non molla! Sissi, Alex, Serena, quanto siete cresciuti e quanto siamo fieri di voi! L’impeg… - QdSit : #Amici21 La #classifica finale e il vincitore #Alex #Serena #Albe - strabello001 : RT @FantaAmici: SERENA TU RAPPRESENTI AMICI AL 100%, QUESTO PROGRAMMA È MORALMENTE TUO. Sei la rappresentazione della perseveranza, della f… - toumeigirls : spero che finito amici riuscirete finalmente a mollare serena e lasciarla in pace, per quella ragazza avete sempre… -