Wta Strasburgo 2022 | programma e orari di lunedì 16 maggio con Pliskova e Kerber

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, in riferimento alla giornata di16. Karolina, testa di serie numero uno del torneo francese, scenderà in campo sulla terra battuta transalpina affrontando l’ostica Marta Kostyuk; la ceca tenterà di ritornare al successo dopo un lungo stop a discapito dell’ucraina, certamente un’impresa non agevole. Sotto i riflettori anche la testa di serie numero due, ossia Angelique, in passato campionessa Slam, la quale esordirà sfidando la padrona di casa Diane Parry. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO WTA 250(LUNEDI 16) PATRICE DOMINGUEZ dalle ore 11.00 – Konjuh vs ...