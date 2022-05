Volata scudetto: il Milan spazza via l'Atalanta e aspetta l'Inter (Di domenica 15 maggio 2022) Rafael Leao e Theo Hernandez stendono per 2-0 l'Atalanta e permettono al Milan di volare a più cinque sull'Inter. Se i nerazzurri non batteranno il Cagliari il Diavolo sarà campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Rafael Leao e Theo Hernandez stendono per 2-0 l'e permettono aldi volare a più cinque sull'. Se i nerazzurri non batteranno il Cagliari il Diavolo sarà campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia

antoniomarchi23 : RT @SantucciFulvio: Il Milan tocca quota 83, che per me è sempre stata la quota Scudetto. Non servo certo io per dirlo oggi, ma la volata è… - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Il timbro di #Leao e la super volata di #Theo fondamentali per lo sprint-scudetto del @acmilan. San Siro in visibilio per… - BencivengaPierf : RT @carlolaudisa: Il timbro di #Leao e la super volata di #Theo fondamentali per lo sprint-scudetto del @acmilan. San Siro in visibilio per… - SantucciFulvio : Il Milan tocca quota 83, che per me è sempre stata la quota Scudetto. Non servo certo io per dirlo oggi, ma la volata è finita. - EmilioBerettaF1 : Volata scudetto. Milan-Atalanta 2-0 : capolavoro di Theo Hernandez, che fa tutto il campo in velocità e raddoppia.… -