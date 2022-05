Undone 2 | Raphael Bob-Waksberg | “Questa serie si poteva realizzare solo con l’animazione al rotoscopio”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 maggio 2022) L'intervista con i produttori e il cast di2, disponibile su Prime Video: unaparticolarissima realizzata con la tecnica dell'animazione al, poco conosciuta ma sempre più in voga negli Usa, e l'unico modo possibile per raccontare la storia di Alma.è sicuramente un prodotto unico nel suo genere, principalmente per la tecnica utilizzata, quella dell'animazione al, per la prima volta in una. Hanno provato a spiegarcelo sia i creatori Kate Purdy eBob-, sia le interpreti Angelique Cabral e Constance Marie che abbiamo incontrato su Zoom. "L'animazione è vista come "minore", è vero, e questo accade soprattutto negli Usa, in altri Paesi viene rispettata come medium per adulti" dice ...