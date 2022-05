Traffico Roma del 15-05-2022 ore 12:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione invariata la situazione sulla Pontina penalizzata da lavori dalle conseguenti incolonnamenti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina ci sono incolonnamenti verso Roma tra il bivio di Pratica di Mare e Castel di Decima sulla raccordo anulare code per Traffico intenso in carreggiata interna tra il bivio con la Roma Napoli all’uscita per la via Appia sull’Aurelia a coda di Castel di Guido e tra Torre in pietra-palidoro in direzione di Ladispoli ci sono cose anche verso maccarese-fregene al Lido di Ostia la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza Regina Pacis inevitabili le ripercussioni e anche oggi servizio sospeso per la metro B Castro Pretorio e Laurentina disposte da attaccare corse con auto sostitutive per i dettagli di queste di altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione invariata la situazione sulla Pontina penalizzata da lavori dalle conseguenti incolonnamenti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina ci sono incolonnamenti versotra il bivio di Pratica di Mare e Castel di Decima sulla raccordo anulare code perintenso in carreggiata interna tra il bivio con laNapoli all’uscita per la via Appia sull’Aurelia a coda di Castel di Guido e tra Torre in pietra-palidoro in direzione di Ladispoli ci sono cose anche verso maccarese-fregene al Lido di Ostia la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza Regina Pacis inevitabili le ripercussioni e anche oggi servizio sospeso per la metro B Castro Pretorio e Laurentina disposte da attaccare corse con auto sostitutive per i dettagli di queste di altre notizie ...

