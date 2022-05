Quarti Playoff | Shields e Datome domano Reggio Venezia ok | ora Virtus - Pesaro

Advertising

OlimpiaMI1936 : ?? ???????? ?????? ?? ?? @LegaBasketA Playoff | Quarti di Finale - Gara 1 ?? @PallacReggiana ? 17.00 ?? @MediolanumForum… - JuventusFCYouth : #Under23 | L'avversaria ai quarti di finale dei Playoff sarà il @PadovaCalcio! ?? Martedì 17 maggio ?? Sabato 21 mag… - MikiVitali : RT @Eurosport_IT: Assist-tunnel o tunnel-assist?!? ?????? Michele Vitali ci regala un'autentica perla in Gara-1 dei quarti di finale Playoff… - siciliabasket : La Fortitudo Agrigento parte benissimo in Gara 1 nei quarti di finale dei playoff contro Imola.… - Gazzetta_it : #LBAPlayoff, la domenica delle gare-1 dei quarti da Milano alla Virtus Bologna -

Prima giornata di, con 3 gare - 1 deidi finale. Ecco cosa è successo. Domani alle 20.45 Brescia - Sassari. MILANO - REGGIO EMILIA 91 - 82 Vince con il fiatone gara - 1 Milano che doma Reggio Emilia dopo ...DIRETTA TORTONA VENEZIA (FINALE 66 - 77): REYER, ALLUNGO DECISIVO Allungo decisivo della Reyer Venezia che riesce a chiudere a proprio favore gara - 1 deidi finale deidella Serie A1 di basket in casa della Bertram Derthona Tortona. In svantaggio all'intervallo, la formazione lagunare era riuscita a ribaltare la situazione già alla fine ...Cronaca e tabellino di Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. CRONACA – Avvio di match molto equili ...Alla Grano Padano Arena, Tezenis Verona sconfitta da Staff Mantova 60 a 59. Mercoledì si decide tutto all'Agsm forum ...