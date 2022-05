Pazzesco: due giganti scoperti in Sardegna (Di domenica 15 maggio 2022) Continuano a spuntare fuori tesori dalla necropoli nuragica dell’Oristanese. Negli ultimi giorni, appena riaperta la campagna di scavo, gli archeologi hanno scoperto due nuovi giganti. Parliamo di due nuove statue monumentali. Li chiamano pugilatori… I preziosi reperti si aggiungono alle opere di tremila anni fa che hanno reso famoso nel mondo Mort’e Prama, il sito archeologico sardo. Ovviamente, si tratta di un’occasione unica per approfondire i misteri ancora irrisolti del sito. Il volto del gigante sardo appena scoperto (captured) – www.curiosauro.itAltri due giganti scoperti in Sardegna, a Mont’e Prama C’è grande soddisfazione in Sardegna, e non solo. Anche il ministro della cultura Dario Franceschini ha commentato la scoperta dei due giganti con un commento ufficiale. “Una ... Leggi su curiosauro (Di domenica 15 maggio 2022) Continuano a spuntare fuori tesori dalla necropoli nuragica dell’Oristanese. Negli ultimi giorni, appena riaperta la campagna di scavo, gli archeologi hanno scoperto due nuovi. Parliamo di due nuove statue monumentali. Li chiamano pugilatori… I preziosi reperti si aggiungono alle opere di tremila anni fa che hanno reso famoso nel mondo Mort’e Prama, il sito archeologico sardo. Ovviamente, si tratta di un’occasione unica per approfondire i misteri ancora irrisolti del sito. Il volto del gigante sardo appena scoperto (captured) – www.curiosauro.itAltri duein, a Mont’e Prama C’è grande soddisfazione in, e non solo. Anche il ministro della cultura Dario Franceschini ha commentato la scoperta dei duecon un commento ufficiale. “Una ...

